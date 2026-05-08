Песков ответил на вопрос о секретном визите японской делегации в Россию

Песков переадресовал в правительство вопрос о визите делегации Японии в Россию

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Вопросы о возможном визите экономической делегации Японии в Россию следует адресовать правительству, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что такие контакты не относятся к линии Кремля, передает ТАСС.

Это не по линии администрации [президента], не по линии Кремля. Это контакты на уровне правительств, где и нужно получать информацию по деталям пребывания этой делегации, — сказал представитель Кремля.

Ранее источники в правительстве Японии сообщили, что в период с 26 по 27 мая власти намерены отправить в Россию экономическую делегацию, в состав которой войдут представители деловых кругов. В поездке смогут принять участие представители таких компаний, как Mitsui, Mitsui O.S.K. Lines и Mitsubishi.

Депутат Мунэо Судзуки до этого назвал Россию великой державой. Он подчеркнул исключительную устойчивость страны, которая располагает огромными ресурсами. По словам парламентария, несмотря на продолжающиеся боевые действия на Украине, жизнь в Москве идет своим чередом в привычном ритме.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

