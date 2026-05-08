08 мая 2026 в 14:08

ВМС Ирана захватили нефтяной танкер Ocean Koi

Военно-морские силы Ирана провели операцию, в ходе которой был захвачен нефтяной танкер Ocean Koi, сообщает агентство Tasnim. По заявлению иранской стороны, судно действовало незаконно.

В ходе специальной операции морские десантники Исламской Республики Иран захватили нелегальный танкер Ocean Koi, который пытался сорвать экспорт нефти и нанести ущерб интересам иранского народа, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что силы Ирана вынудили три американских эсминца покинуть Ормузский пролив. Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявили о проведении крупномасштабной совместной операции, в ходе которой был нанесен «значительный ущерб» американским военно-морским силам.

До этого сообщалось об атаке США на иранский порт. В заявлении иранского командования отмечается, что «американская агрессорская, террористическая и бандитская армия» атаковала корабль, следовавший из прибрежных вод Ирана в районе Джаск в направлении Ормузского пролива. Как утверждает иранская сторона, также был атакован другой танкер, расположенный в районе входа в Ормузский пролив напротив порта Фуджейра в ОАЭ.

