День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 13:05

«Проявление террористической натуры»: Песков об атаках ВСУ на Россию

Песков назвал атаки ВСУ на РФ признаком террористической натуры Киева

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру, дома и мирных граждан — проявление террористической натуры Киева, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Удары происходят на фоне начавшегося в полночь 8 мая перемирия, передает пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС.

Это проявление террористической натуры киевского режима, — сказал Песков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские вооруженные формирования продолжили наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей, несмотря на объявленный режим перемирия. Для атак использовались артиллерия и беспилотные летательные аппараты.

В свою очередь посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что военнослужащие ВСУ усилили атаки на российские территории вдоль линии боевого соприкосновения в ночь на 8 мая, проигнорировав объявленное Москвой перемирие. По его словам, с украинской стороны не наблюдается даже признаков следования режиму тишины.

Власть
Украина
Россия
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Беспилотник повредил крышу дома во время атаки ВСУ на Воронеж
Путин посмертно наградил чиновника погибшего при спасении детей от ВСУ
Самолет с президентом Казахстана приземлился в Москве
Появились новые подробности атак БПЛА на Москву на фоне перемирия
Выстрел в упор: бывший уголовник убил бойца СВО в Калуге —подробности
Составлен список стран, которые ненавидят День Победы в Москве
У девочки после падения с 12 этажа остановилось сердце
В Белгороде рассказали жуткие последствия нового удара ВСУ
На мэра европейского города напали во время празднования Дня Победы
«Я убежден»: Фицо оценил шансы скорого окончания конфликта на Украине
Стало известно, какие корабли атаковали ВВС США у Ормузского пролива
«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.