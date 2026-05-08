«Проявление террористической натуры»: Песков об атаках ВСУ на Россию

Атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру, дома и мирных граждан — проявление террористической натуры Киева, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Удары происходят на фоне начавшегося в полночь 8 мая перемирия, передает пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС.

Это проявление террористической натуры киевского режима, — сказал Песков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские вооруженные формирования продолжили наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей, несмотря на объявленный режим перемирия. Для атак использовались артиллерия и беспилотные летательные аппараты.

В свою очередь посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что военнослужащие ВСУ усилили атаки на российские территории вдоль линии боевого соприкосновения в ночь на 8 мая, проигнорировав объявленное Москвой перемирие. По его словам, с украинской стороны не наблюдается даже признаков следования режиму тишины.