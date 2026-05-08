08 мая 2026 в 14:19

«Тюрьмы опустошены»: военэксперт о кастовой системе в ВСУ

Военэксперт Дандыкин сравнил службу в ВСУ со штрафбатом

Фото: Социальные сети
Прохождение службы в Вооруженных силах Украины сопоставимо с нахождением в штрафных батальонах, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал информацию о введении тюремной кастовой системы командирами батальонов 155-й отдельной мехбригады ВСУ. По его словам, в рядах украинских войск полностью отсутствует взаимоуважение.

Тюрьмы [на Украине] опустошены, в рядах ВСУ много уголовного элемента. У них уже как условный дисбат или штрафбат. Даже к своим сослуживцам отсутствует уважение, все же построено на деньгах. Командный состав у них, в отличие от советских традиций, находится вдалеке от переднего края, поэтому все на управлении сержантов, всех остальных за шиворот и вперед. Не первый раз такое слышу, — сказал Дандыкин.

Ранее стало известно, что в Запорожье военнослужащий ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу из пистолета. В результате инцидента два человека получили ранения. За это преступление ему грозит до семи лет лишения свободы.

Европа
Украина
ВСУ
военнослужащие
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
