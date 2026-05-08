Пьяный солдат ВСУ открыл стрельбу и ранил двух человек

В подконтрольном Киеву городе Запорожье военнослужащий Вооруженных сил Украины в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из пистолета и ранил двух человек, сообщила местная полиция в соцсетях. Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

В Запорожье полицейские задержали стрелка, который ранил двух человек из пистолета. Фигурант оказался военнослужащим 1983 года рождения. Инцидент произошел в местном магазине, где мужчина в состоянии алкогольного опьянения вел себя грубо и вызывающе, — сказано в сообщении.

По данным полиции, стрельба произошла в Шевченковском районе города. Ранения получили двое участников инцидента — 17-летний подросток и 33-летний мужчина, они госпитализированы. Задержанному военному предъявлено обвинение по уголовной статье о хулиганстве.

Ранее российские операторы беспилотников ликвидировали группу украинских военнослужащих, которые дрифтовали на джипе в поле неподалеку от Красноармейска. Начальник службы БПЛА 1441-го полка 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Иван Смирнов рассказал, что бойцы ВСУ, вероятно, были пьяны.