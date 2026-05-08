Еще в одном российском городе объявили угрозу атаки беспилотников В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников

В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников, заявил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. Позднее опасность была отменена.

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников, — написал Кравченко.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что угроза атаки беспилотников была объявлена на территории города и федеральной территории «Сириус». Жителей и туристов предупредили о необходимости дождаться отмены сигнала после стабилизации обстановки.

До этого мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин заявил, что режим ЧС ввели в Железнодорожном районе города после падения обломков беспилотника. Коммунальные службы обязали помочь жителям пострадавших домов и приступить к уборке мест происшествия.

В то же время на юге России 13 аэропортов приостановили работу из-за атак украинской армии. Речь идет о воздушных гаванях Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Отмечается, что персонал административного здания аэронавигации, в которое попал БПЛА, находится в безопасности.