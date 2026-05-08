08 мая 2026 в 13:50

Эксперт объяснила, с какого возраста давать ребенку собственный телефон

Медиатехнолог Аблец: смартфон ребенку можно дать, если он соблюдает правила

Однозначного ответа на вопрос, в каком возрасте ребенок должен получить личный смартфон, нет, рассказала NEWS.ru заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец. Дети становятся частью цифровой среды задолго до получения гаджета, и ориентиром для родителей выступает не паспортный возраст, а способность соблюдать семейные правила, пояснила она.

Сегодня невозможно обозначить конкретную точку отсечки, когда ребенок выходит в онлайн-пространство. Он наблюдает, как родители проводят время в социальных сетях, поэтому фактически становится участником медиаландшафта с первых дней жизни. <...> Нужно смотреть именно на общий уровень саморегуляции ребенка, а не ориентироваться на усредненные нормы или примеры сверстников, — отметила Аблец.

Эксперт обратила внимание, что практика в семьях сильно разнится. Одни дети уже к двум годам спокойно придерживаются режима и гигиенических процедур, и для них знакомство с телефоном под контролем взрослых в шесть-семь лет не оборачивается проблемой, отметила она. Другие, по ее словам, испытывают сложности с самодисциплиной и в десять лет.

Аблец сравнила готовность к личному гаджету с готовностью выходить на улицу без сопровождения. В последнем случае родитель обычно оценивает, понимает ли ребенок правила дорожного движения, умеет ли ориентироваться в общественных местах и не пугается ли нестандартных ситуаций. Аналогичный подход нужен и к цифровой среде, считает эксперт.

Перед покупкой смартфона стоит убедиться, что ребенок в принципе способен принимать и выполнять установленные взрослыми требования — будь то время возвращения домой или лимит экранного времени, — подчеркнула Аблец.

По ее словам, знание правил физиологии и психического развития важно не только для оценки готовности к Сети, но и к самостоятельной жизни в целом.

Ранее появилась информация, что в России участились поломки iPhone на фоне блокировки Telegram, поскольку пользователи смартфонов начали беспрерывно использовать VPN. По словам специалистов, основная причина — ночная зарядка гаджета при работе приложения в фоновом режиме.

Общество
дети
смартфоны
гаджеты
Наталья Петрова
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
