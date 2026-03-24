iPhone россиян начали выходить из строя из-за VPN

iPhone россиян начали массово выходить из строя на фоне блокировки мессенджера Telegram, сообщает Telegram-канал Baza. В сервисе по ремонту техники Apple объяснили, что причина чаще всего кроется в ночной зарядке с включенным VPN. Раньше пользователи отключали сервисы перед сном, теперь же оставляют их активными.

Большинство сервисов VPN не оптимизированы под iOS — они буквально сделаны на коленке. Шифрование трафика нагружает процессор, и зарядка, особенно беспроводная, сильно нагревает телефон. А еще чаще всего на устройстве дешевый чехол из Китая, который превращает iPhone в теплицу, — рассказал специалист по ремонту.

Таким образом, устройство перегревается, срабатывает защита, и iPhone отключается, сказано в публикации. В некоторых случаях высокая температура приводит к короткому замыканию, что делает ремонт дорогостоящим.

Ранее адвокат Тимур Чанышев заявил, что обычные пользователи интернета не могут быть привлечены к уголовной ответственности за использование VPN или прокси-серверов. Ответственность, по его словам, наступает за распространение запрещенных материалов через VPN, публичную поддержку экстремизма или терроризма.