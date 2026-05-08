Раскрыто, сколько россиян нарушили пожарную безопасность в 2026 году

08 мая 2026 в 14:01

МЧС России: свыше 2,5 тыс. человек нарушили пожарную безопасность в 2026 году

Свыше 2,5 тыс. человек оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности в 2026 году, пишет ОТР со ссылкой на МЧС России. В ведомстве уточнили, что особый режим установили уже в 42 регионах страны.

Спасатели на постоянной основе отслеживают ситуацию в населенных пунктах, задействуя в том числе беспилотные летательные аппараты. Местным жителям вручают памятки и проводят с ними беседы о соблюдении правил пожарной безопасности, поскольку подавляющее большинство палов по-прежнему случается из-за человеческого фактора.

По сводкам ведомства, в Удмуртии зафиксировано уже более 20 ландшафтных пожаров, а в Тульской области специалисты насчитали около 300 случаев горения сухой травы. Рейдовые мероприятия продолжаются.

Ранее в МЧС России сообщили, что семь лесных пожаров общей площадью 2,8 тыс. гектаров начали тушить на территории Тувы. По данным спасателей, один из очагов в Кызылском районе удалось успешно локализовать.

