Стало известно, когда откроется новая школа в Иркутске Администрация Иркутска: школу в микрорайоне Березовый откроют летом 2027 года

Новую школу в микрорайоне Березовый в Иркутске планируют открыть в августе 2027 года, пишет Angarsky со ссылкой на администрацию города. По словам специалистов, строительство объекта продолжается и все работы идут строго по графику.

Возведение школы в микрорайоне Березовый продолжается. Все работы идут по графику, — отметили в администрации.

Там уточнили, что подрядчика регулярно контролируют специалисты Службы капитального строительства. Власти города заверили, что учреждение откроют, как только завершатся все строительные и отделочные работы.

Ранее глава Серпухова Алексей Шимко заявил, что в городе планируют открыть новые школы и детские сады. Он отметил, что в прошлом году там уже запустили в работу пять новых общеобразовательных учреждений.