Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 10:40

Глава Серпухова рассказал о планах по благоустройству

Глава Серпухова Шимко: в городе появятся новые школы и детские сады

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Серпухове планируют новые школы и детские сады, рассказал 360.ru глава муниципалитета Алексей Шимко. Он отметил, что в прошлом году в городе уже запустили пять новых школ.

В 2026 году у нас в госпрограмме — два садика в Серпухове и четыре школы в Серпухове, Протвине и Липицах, а в 2027 году — два ДШИ в Серпухове и Пущине, — рассказал Шимко.

По заявлениям главы муниципалитета, в городе также планируют провести работы по реконструкции сети очистных сооружений, ремонт нескольких дорог, расселить 35 аварийных домов. Также в рамках благоустройства в Серпухове приведут в порядок несколько парков и скверов.

Ранее сообщалось, что в Красногорске пройдет второй этап благоустройства Опалиховского лесопарка. На территории появятся места для активного отдыха. В дальнейшем на территории появится падел-центр и лыжная трасса.

Регионы
Серпухов
благоустройство
школы
детские сады
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.