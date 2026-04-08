Глава Серпухова рассказал о планах по благоустройству

Глава Серпухова Шимко: в городе появятся новые школы и детские сады

В Серпухове планируют новые школы и детские сады, рассказал 360.ru глава муниципалитета Алексей Шимко. Он отметил, что в прошлом году в городе уже запустили пять новых школ.

В 2026 году у нас в госпрограмме — два садика в Серпухове и четыре школы в Серпухове, Протвине и Липицах, а в 2027 году — два ДШИ в Серпухове и Пущине, — рассказал Шимко.

По заявлениям главы муниципалитета, в городе также планируют провести работы по реконструкции сети очистных сооружений, ремонт нескольких дорог, расселить 35 аварийных домов. Также в рамках благоустройства в Серпухове приведут в порядок несколько парков и скверов.

По заявлениям главы муниципалитета, в городе также планируют провести работы по реконструкции сети очистных сооружений, ремонт нескольких дорог, расселить 35 аварийных домов. Также в рамках благоустройства в Серпухове приведут в порядок несколько парков и скверов.