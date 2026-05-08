День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 13:44

На Камчатке создали необычный арт-объект в преддверии Дня Победы

На Камчатке студент собрал мозаику из 1,4 тыс. кубиков Рубика ко Дню Победы

Табличка на здании Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга (КамГУ) в Петропавловске-Камчатском Табличка на здании Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга (КамГУ) в Петропавловске-Камчатском Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В Петропавловске-Камчатском студент Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга, третьекурсник Никита Охманюк собрал тематическую мозаику из 1,4 тыс. кубиков Рубика специально ко Дню Победы, пишет MIR24.TV со ссылкой на пресс-службу вуза. Арт-объект расположили в главном корпусе учебного заведения.

Композиция, посвященная подвигам участников Великой Отечественной войны, стала частью грантового проекта — молодой человек выиграл его в 2024 году. Именно на средства гранта приобрели большое количество кубиков Рубика для масштабной работы.

Ранее Поезд Победы — передвижная экспозиция, посвященная подвигу советского народа в годы ВОВ, прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока. В его cоставе представлены тематические вагоны с историческими инсталляциями, архивными материалами и образцами военной техники.

Регионы
Камчатка
День Победы
студенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Историк рассказала, как нацисты использовали советских детей
Сотни человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Женеве
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.