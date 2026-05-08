Табличка на здании Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга (КамГУ) в Петропавловске-Камчатском

На Камчатке создали необычный арт-объект в преддверии Дня Победы На Камчатке студент собрал мозаику из 1,4 тыс. кубиков Рубика ко Дню Победы

В Петропавловске-Камчатском студент Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга, третьекурсник Никита Охманюк собрал тематическую мозаику из 1,4 тыс. кубиков Рубика специально ко Дню Победы, пишет MIR24.TV со ссылкой на пресс-службу вуза. Арт-объект расположили в главном корпусе учебного заведения.

Композиция, посвященная подвигам участников Великой Отечественной войны, стала частью грантового проекта — молодой человек выиграл его в 2024 году. Именно на средства гранта приобрели большое количество кубиков Рубика для масштабной работы.

Ранее Поезд Победы — передвижная экспозиция, посвященная подвигу советского народа в годы ВОВ, прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока. В его cоставе представлены тематические вагоны с историческими инсталляциями, архивными материалами и образцами военной техники.