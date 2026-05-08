Любимый многими завтрак оказался вреден для здоровья

Врач Поляков: овсяные хлопья и шоколадные шарики вредны для здоровья

Многие любят есть на завтрак овсяные хлопья, шоколадные кольца или шарики и считают их полезными, но на самом деле они вредны для здоровья, предупредил диетолог, эндокринолог Антон Поляков. В разговоре с aif.ru специалист подчеркнул, что такие продукты приведут к набору веса, ожирению и сахарному диабету, если употреблять их на постоянной основе.

Шоколадные кольца, шарики, овсяные хлопья и прочие изделия, которые заливаются молоком, относятся категории сладкого, десертов. В целом, они не полезны никому, а регулярное систематическое потребление таких продуктов, скорее всего, приведет к набору веса, ожирению и сахарному диабету. Я бы не рекомендовал такой продукт, — объяснил диетолог.

Ранее диетолог Максим Шилов заявил, что на самом деле кунжут, хотя и содержит обилие кальция, на практике не сможет насытить организм ценным элементом. Дело в том, что данный продукт имеет крайне низкую биодоступность этого макроэлемента.

Здоровье
питание
диетологи
завтраки
