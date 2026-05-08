08 мая 2026 в 13:35

В Народном фронте предупредили о мошеннических рассылках перед Днем Победы

Злоумышленники в преддверии Дня Победы начали рассылать фейковые сообщения с поддельными реквизитами, выдавая себя за представителей Народного фронта, заявила ТАСС замруководителя проекта НФ «За права заемщиков» Александра Пожарская. По ее словам, аферисты прикрываются якобы сбором средств на гуманитарную помощь, подарки для ветеранов и украшение монументов.

Авторы подделки <...> призывают граждан участвовать в благотворительном конкурсе, фотографируясь за деньги с ветеранами и участниками боевых действий. Тех, кто не сможет принять участия в «акции», призывают перечислять средства на криптокошельки и счета физических лиц, — отметила собеседница агентства.

Она уточнила, что Народный фронт не организует платных фотоконкурсов, а обо всех мероприятиях и сборах информирует только на своем официальном сайте. Пожертвования принимаются соответствии с российским законодательством, только на специальные счета, которые не привязаны к картам физлиц, резюмировала Пожарская.

Ранее сообщалось, что мошенники в период майских праздников чаще всего используют один из трех сценариев. Первый предполагает перевод денег третьим лицам под давлением, второй — несанкционированное списание средств при помощи фишинговой ссылки, третий — перевод под видом оплаты фиктивных счетов.

