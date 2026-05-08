Названы три сценария мошеннических списаний в преддверии 9 Мая RT: в майские праздники мошенники используют один из трех сценариев обмана

Мошенники в период майских праздников чаще всего используют один из трех сценариев, передает RT. По словам специалистов, первый предполагает перевод денег третьим лицам под давлением, второй — несанкционированное списание средств при помощи фишинговой ссылки.

Третий сценарий заключается в переводе средств под видом оплаты фиктивных счетов. При этом в 80% случаев аферисты выстраивают свои схемы на принципах социальной инженерии, пользуясь тем, что во время праздников люди становятся менее бдительными.

Ранее сообщалось, что дистанционные мошенники начали использовать Telegram Mini Apps для реализации схем прямо внутри мессенджера. Аферисты активно осваивают мини-приложения и переходят от разовых ботов к полноценным «конструкторам» для реализации преступных схем.

До этого россиян предупредили о новой схеме мошенников перед Днем Победы. Злоумышленники рассылают фальшивые приглашения на парад 9 мая и памятные мероприятия для кражи персональных данных. Кроме того, они создают ненастоящие благотворительные сборы.