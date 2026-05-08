Овчинский: конкурс «Московские мастера» среди строителей проведут в Москве

В Москве с 8 мая по 11 июня проведут конкурс профессионального мастерства «Московские мастера» среди специалистов строительной отрасли, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики города, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский. Участники смогут показать свои навыки в обстановке, максимально приближенной к реальной рабочей среде, обменяться опытом и узнать о современных отраслевых подходах. Победители и призеры получат дипломы и ценные подарки.

Строительная отрасль Москвы развивается очень быстро, и вместе с ней растут требования к качеству работы специалистов. Конкурс «Московские мастера» помогает поддерживать высокий профессиональный уровень. Для участников это возможность заявить о себе, получить признание и сделать шаг в профессиональном развитии, а для города — способ поддержать сильные кадры, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Выступления участников конкурса оценит квалифицированное жюри. К участию приглашаются представители застройщиков и девелоперов, проектных бюро, а также организаций, входящих в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы. Для этого необходимо заполнить заявку, а затем до 15 мая 2026 года направить документы по электронной почте.

Строительная отрасль в столице играет важнейшую роль. Москва, в лице Фонда реновации жилой застройки, по итогам 2025 года стала лидером по вводу жилья среди всех компаний-застройщиков России. Всего в рамках реализации программы реновации в прошлом году ввели рекордные 2,3 млн квадратных метров жилья. Это 119 домов, в которых оборудовали более 35 тыс. квартир.

Ранее Овчинский сообщил, что за первый квартал 2026 года Единый контактный центр ДГП принял свыше 9,5 тыс. обращений от горожан и застройщиков. Специалисты центра помогают людям разобраться в вопросах переселения, строительства и градостроительных процедур.