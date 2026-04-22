22 апреля 2026 в 12:14

Овчинский: свыше 9,5 тыс. обращений приняли в ЕКЦ за первый квартал года

Владислав Овчинский
За первый квартал 2026 года Единый контактный центр ДГП принял свыше 9,5 тыс. обращений от горожан и застройщиков, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский. Специалисты центра помогают людям разобраться в вопросах переселения, строительства и градостроительных процедур. В ЕКЦ проводят консультации как по телефону, так и в онлайн-формате, обеспечивая оперативную обратную связь.

В Единый контактный центр регулярно обращаются не только москвичи, которых волнуют вопросы переселения по программе реновации, но и застройщики. Их интересует градостроительный анализ участков и сопровождение проектов. Специалисты центра помогают сориентироваться в каждом этапе и дают понятные рекомендации. Мы видим, что такой формат работы востребован, потому что позволяет получить ответы в одном месте и экономить время, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Специалисты по сопровождению девелоперской деятельности проводят градостроительный анализ участков, помогают разработать дорожные карты процедур и консультируют по внесению изменений в правила землепользования и застройки. Это позволяет застройщикам заранее учитывать возможные ограничения и точнее планировать свои проекты.

Работа центра делает процессы прозрачнее и для жителей, особенно для участников программы реновации. Когда есть доступ к актуальной информации о сроках и этапах, легче планировать переезд и принимать решения. В итоге снижается число спорных ситуаций, а взаимодействие между городом, жителями и бизнесом становится более удобным и открытым.

С начала реализации программы реновации новоселье отпраздновали почти 85 тыс. московских семей. Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации. Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Ранее Овчинский сообщил, что в районе Перово для реализации программы реновации появятся четыре новостройки на месте снесенных зданий старого жилого фонда. Москвичи смогут переехать в новые дома с качественным техническим оснащением в районе и готовой инфраструктурой.

