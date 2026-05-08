Отец Владимира Путина вошел в «Бессмертный полк» в онлайн-формате Песков: отец Путина вошел в состав «Бессмертного полка» в онлайн-формате

Отец Владимира Путина, Владимир Спиридонович Путин, был включен в публикуемую в интернете базу «Бессмертного полка», передал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, это произошло еще в период пандемии COVID-19, когда акция проводилась в онлайн-формате.

[Владимир Путин-старший] был включен еще в предыдущие годы [в состав] «Бессмертного полка». Еще в годы пандемии, когда этот сайт создавался, — уточнил Песков.

Он также напомнил, что в текущем году акция «Бессмертный полк» также частично пройдет в онлайн-формате, а более чем в 30 регионах состоятся очные шествия. Песков добавил, что очно мероприятие проведут в тех странах, где к нему проявляют интерес. Основная цель инициативы — сохранение памяти об участниках и жертвах Великой Отечественной войны.

До этого адвокат Вадим Багатурия заявил, что за размещение фотографий нацистов на сайте движения «Бессмертный полк» может последовать арест на 15 суток, а также могут применяться денежный штраф и обязательные работы.