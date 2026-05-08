Песков ответил насчет оценки убытков авиакомпаний из-за ограничений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в Министерство транспорта вопрос о финансовых потерях авиакомпаний из-за ограничений воздушного пространства на юге страны, передает РИА Новости. В Кремле, по его словам, не могут оценивать сложившуюся ситуацию.

Нет, в Кремле не могут оценивать эту ситуацию. Эту ситуацию могут оценивать только в правительстве, а именно в Минтрансе, — сказал Песков.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что около 14 тыс. пассажиров ожидают вылета из южных аэропортов России, которые приостановили работу. Там отметили, что по состоянию на 8 мая в авиагаванях задержаны и отменены более 80 рейсов. Самая сложная ситуация наблюдается в Сочи. Там ограничения накладываются на масштабные сбои в расписании, которые наблюдаются последние двое суток.

До этого стало известно, что на юге России 13 аэропортов приостановили работу из-за атак украинской армии в период перемирия. Причиной стал беспилотник ВСУ, попавший в административное здание аэронавигации.