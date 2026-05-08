Путин примет Лукашенко перед Днем Победы

Президент России Владимир Путин вечером в пятницу, 8 мая, встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, рассказал на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, после официальной части политики продолжат общение за обедом.

Ранее стало известно, что Лукашенко уже прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Борт белорусского лидера приземлился в аэропорту Внуково. После возвращения в Минск лидер РБ примет участие в праздничных торжествах, которые состоятся в Минске.

До этого Лукашенко заявил, что встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в неформальной обстановке состоится в ближайшее время. Глава республики отметил, что поедет в Китай вместе с младшим сыном Николаем, который завершил учебу в Пекинском университете. Лукашенко пояснил, что такие поездки раз в год стали хорошей традицией.