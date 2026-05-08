08 мая 2026 в 12:02

Самолет с Лукашенко сел в России

Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Россию

Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию, сообщает БелТА. Борт белорусского лидера приземлился в аэропорту Внуково.

Белорусский руководитель вместе с другими высокими иностранными гостями по приглашению президента России Владимира Путина примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне. После парада Победы состоится церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

Также запланирована встреча президентов Белоруссии и России. Лукашенко и Путин обсудят широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, международную повестку и ситуацию в регионе. После возвращения в Минск лидер РБ примет участие в праздничных торжествах, которые состоятся в Минске.

Ранее Лукашенко заявил, что встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в неформальной обстановке состоится в ближайшее время. Глава республики отметил, что поедет в Китай вместе с младшим сыном Николаем, который завершил учебу в Пекинском университете. Лукашенко пояснил, что такие поездки раз в год стали хорошей традицией.

