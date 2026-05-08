Россиянам рассказали, как найти сведения о предках — участниках ВОВ Доцент Гинзбург: найти предков — участников ВОВ можно через сайт «Память народа»

В преддверии Дня Победы россияне могут найти предков — участников Великой Отечественной войны с помощью ресурса «Память народа», посоветовала в беседе с MIR24.TV доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при правительстве РФ Ольга Гинзбург. Эту систему создал департамент Министерства обороны РФ с целью увековечить героические поступки граждан. Сайт запустили в 2015 году — он объединил в себе базы данных проектов «Мемориал» и «Подвиг народа».

«Память народа» содержит более 109 млн оцифрованных страниц архивных документов, более 67 млн записей. Удобная функция — пакетное скачивание набора документов по конкретному человеку. Обобщенный банк данных «Мемориал» — проект Минобороны, открытый в 2006 году. Общий объем базы составляет более 20 млн записей и 10 млн сканов документов. Данный сайт поможет найти погибших и пропавших без вести, узнать места захоронений. «Подвиг народа» содержит документы Центрального архива Министерства обороны РФ, включая наградные дела и материалы по оперативному управлению боевыми действиями, — рассказала Гинзбург.

Она уточнила, что с помощью базы данных «Подвиг народа» можно найти информацию о награждениях, описание подвигов, наградные документы и другое. Материалы всех трех ресурсов могут стать отличной базой для формирования книги по семейной истории, заключила эксперт.

Ранее Минкультуры России сообщило, что «Судьба человека» и «Василий Теркин» стали одними из самых популярных произведений о Великой Отечественной войне среди зумеров. В ходе проведенного исследования выяснилось, что представители старшего поколения предпочитают малоизвестную советскую литературу.