День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 13:03

Россиянам рассказали, как найти сведения о предках — участниках ВОВ

Доцент Гинзбург: найти предков — участников ВОВ можно через сайт «Память народа»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В преддверии Дня Победы россияне могут найти предков — участников Великой Отечественной войны с помощью ресурса «Память народа», посоветовала в беседе с MIR24.TV доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при правительстве РФ Ольга Гинзбург. Эту систему создал департамент Министерства обороны РФ с целью увековечить героические поступки граждан. Сайт запустили в 2015 году — он объединил в себе базы данных проектов «Мемориал» и «Подвиг народа».

«Память народа» содержит более 109 млн оцифрованных страниц архивных документов, более 67 млн записей. Удобная функция — пакетное скачивание набора документов по конкретному человеку. Обобщенный банк данных «Мемориал» — проект Минобороны, открытый в 2006 году. Общий объем базы составляет более 20 млн записей и 10 млн сканов документов. Данный сайт поможет найти погибших и пропавших без вести, узнать места захоронений. «Подвиг народа» содержит документы Центрального архива Министерства обороны РФ, включая наградные дела и материалы по оперативному управлению боевыми действиями, — рассказала Гинзбург.

Она уточнила, что с помощью базы данных «Подвиг народа» можно найти информацию о награждениях, описание подвигов, наградные документы и другое. Материалы всех трех ресурсов могут стать отличной базой для формирования книги по семейной истории, заключила эксперт.

Ранее Минкультуры России сообщило, что «Судьба человека» и «Василий Теркин» стали одними из самых популярных произведений о Великой Отечественной войне среди зумеров. В ходе проведенного исследования выяснилось, что представители старшего поколения предпочитают малоизвестную советскую литературу.

Общество
ВОВ
День Победы
родственники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Составлен список стран, которые ненавидят День Победы в Москве
У девочки после падения с 12 этажа остановилось сердце
В Белгороде рассказали жуткие последствия нового удара ВСУ
На мэра европейского города напали во время празднования Дня Победы
«Я убежден»: Фицо оценил шансы скорого окончания конфликта на Украине
Стало известно, какие корабли атаковали ВВС США у Ормузского пролива
«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.