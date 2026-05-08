Песков объяснил, почему МОК разочаровал Россию

Решение Международного олимпийского комитета оставить в силе ограничения против отечественных атлетов вызвало разочарование в Москве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле выражают глубокое сожаление по поводу занятой спортивными чиновниками позиции.

Мы разочарованы этим решением, мы в целом сожалеем в связи с этим решением, — сказал представитель Кремля.

Ранее МОК решил оставить без пересмотра текущие предписания, касающиеся российских атлетов. Прежние лимиты и правила участия в соревнованиях продолжают действовать, в то время как для представителей Белоруссии организация предложила снять барьеры ввиду соответствия их национального комитета Олимпийской хартии.

Кроме того, Песков сообщил, что деятельность по восстановлению права России выступать на Олимпийских играх под государственным флагом не прекращается. По мнению пресс-секретаря президента, реализация данной задачи вполне достижима, если опираться на принцип Международного олимпийского комитета о недопустимости превращения спорта в инструмент разобщения.