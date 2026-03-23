Три кулича к Пасхе: творожный, классика на дрожжах и для похудения

Здесь собраны самые удачные и красивые варианты куличей — от классики до современных лёгких рецептов. Каждый сможет выбрать свой идеальный вкус и приготовить именно тот кулич, который станет главным украшением пасхального стола.

Когда дом наполняется ароматом выпечки, ванили и цитрусовой цедры — вот тогда и начинается настоящее ощущение праздника. Время выпечки всех куличей зависит от ваших форм.

Творожный кулич — влажный и нежный, как десерт. Ингредиенты: творог — 300 г, яйца — 3 шт., сахар — 120 г, мука — 200 г, разрыхлитель — 1 ч. л., изюм — 80 г, орехи — 50 г, цедра лимона и апельсина, ваниль.

Приготовление: nворог перетираю до кремовой текстуры, смешиваю с яйцами и сахаром. Добавляю муку с разрыхлителем, затем изюм, орехи и цедру. Маленький секрет — часть изюма замачиваю в апельсиновом соке, так он становится особенно ароматным. Выпекаю до румяности и сухой шпажки — кулич получается мягкий, сочный и совсем не крошится.

Классический кулич на дрожжах — высокий и ароматный. Ингредиенты: молоко — 250 мл, дрожжи — 25 г, мука — 500 г, яйца — 4 шт., сахар — 150 г, сливочное масло — 120 г, изюм — 100 г, орехи — 70 г, цедра лимона, щепотка кардамона.

Приготовление: сначала делаю опару, затем замешиваю мягкое тесто и даю ему хорошо подняться. Вмешиваю изюм, орехи и цедру. Добавляю щепотку кардамона — аромат становится «как из детства». Даю тесту ещё раз подняться и выпекаю до золотистой корочки. Получается тот самый кулич, который хочется есть с чаем и вспоминать праздник.

Лёгкий кулич — для тех, кто следит за фигурой. Ингредиенты: творог — 150 г, яйца — 3 шт., цельнозерновая мука — 100 г, яблочное пюре — 70 г, изюм — 50 г, орехи — 30 г, цедра лимона и апельсина, подсластитель или немного мёда.

Приготовление: смешиваю все ингредиенты, отдельно взбиваю белки до лёгкой пены и аккуратно ввожу в тесто. Для вкуса добавляю немного корицы — она идеально сочетается с яблоком и цедрой. Выпекаю до готовности. Кулич получается лёгкий, воздушный и без ощущения «тяжести», но при этом по-настоящему праздничный.