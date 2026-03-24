На кефире — прошлый век: эти оладьи получаются пышнее пончиков и тают во рту: разрыхлитель не нужен

Беру сметану, яйца и муку — и готовлю оладьи, которые больше напоминают пончики: пышные, румяные, с пористой мякотью и тонкой хрустящей корочкой. Внутри они остаются нежными и воздушными, а на вкус — ничуть не хуже любимых с детства бабушкиных.

Секрет в том, что сметана дает тесту особую плотность и при жарке раскрывается невероятным объемом.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан густой сметаны (250 г), 2 яйца, 6 столовых ложек муки с горкой, 1/2 чайной ложки соды, 1/2 чайной ложки соли, 2 столовые ложки сахара и растительное масло для жарки. В глубокой миске соедините сметану, яйца, сахар и соль. Тщательно перемешайте венчиком до однородности. Добавьте соду, снова перемешайте — масса сразу начнет пузыриться. Постепенно всыпьте муку, замешивая тесто ложкой. Оно должно получиться гуще, чем на обычные оладьи, чтобы при выкладывании держало форму.

Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие лепешки. Жарьте с двух сторон до золотистого цвета, примерно по 2–3 минуты с каждой стороны.

Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте со сметаной, медом или вареньем — они получаются настолько пышными, что напоминают пончики и исчезают со стола в мгновение ока.