23 марта 2026 в 17:01

Яблочные оладьи «как пончики» — пышные без дрожжей и фритюра: на кефирном тесте

Яблочные оладьи «как пончики» — это воздушные, нежные и ароматные кругляши, которые по вкусу напоминают любимые пончики, но готовятся без дрожжей и фритюра, просто на сковороде.

Секрет в кефирном тесте, которое делает оладьи пышными и пористыми, а яблоки добавляют сочности. Посыпанные сахарной пудрой, они становятся настоящим лакомством к чаю.

Для приготовления понадобится: 3 яблока, 2 яйца, 200 мл кефира, 1,5 стакана муки, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. соды (погасить уксусом), щепотка соли, ванилин, сахарная пудра для посыпки.

Рецепт: яйца взбейте с сахаром и солью, влейте кефир, добавьте соду и ванилин. Постепенно всыпайте муку, замешивая тесто консистенции густой сметаны. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками и вмешайте в тесто. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны. Готовые оладьи щедро посыпьте сахарной пудрой и подавайте теплыми.

оладьи
рецепты
яблоки
оладьи пышные
Дарья Иванова
3 яблока
2 яйца
200 мл кефира
1,5 стакана муки
2 ст. л. сахара
1 ч. л. соды (погасить уксусом)
щепотка соли
ванилин
сахарная пудра для посыпки
Яйца взбейте с сахаром и солью, влейте кефир, добавьте соду и ванилин. Постепенно всыпайте муку, замешивая тесто консистенции густой сметаны.
Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками и вмешайте в тесто.
Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны.
Готовые оладьи щедро посыпьте сахарной пудрой и подавайте теплыми.
