Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 12:17

Моя альтернатива сельди под шубой: тот же узнаваемый вкус, но в разы проще и свежее. Идеально для будничного ужина

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Классическая «сельдь под шубой» — это бесспорно, но ее приготовление требует времени. Этот рецепт предлагает более быструю и современную трактовку: сочная пекинская капуста, нежная селедка, хрустящий огурец и пикантный лук создают гармоничный ансамбль знакомых вкусов, собранный в считанные минуты.

Что понадобится

Филе слабосолёной сельди — 2 шт., пекинская капуста — 300 г, солёные огурцы — 2 шт., красный лук (Ялтинский или другой сладкий сорт) — 1 шт., свежий укроп — 1 небольшой пучок, соль, сахар, яблочный уксус — по вкусу, майонез (домашний или магазинный) для заправки — 3-4 ст. л.

Как я его готовлю

Пекинскую капусту тонко шинкуем. Солёные огурцы нарезаем аккуратными брусочками. Красный лук очищаем и нарезаем тонкими полукольцами или четвертькольцами. Укроп мелко рубим.

Филе сельди нарезаем некрупными полосками или кусочками. В просторной миске аккуратно соединяем все подготовленные ингредиенты. Добавляем соль, щепотку сахара и несколько капель яблочного уксуса по вкусу, перемешиваем.

Заправляем салат майонезом, ещё раз тщательно, но бережно перемешиваем и сразу подаём к столу, чтобы сохранить свежесть и хруст капусты.

Примечание по заправке

Классический вариант — майонез. Для более лёгкой версии его можно заменить смесью из 2 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. лимонного сока и чайной ложки дижонской горчицы.

Домашний майонез готовится просто: взбейте венчиком или блендером 1 яйцо, 150 мл растительного масла, 1 ч. л. горчицы, 1 ст. л. лимонного сока, щепотку соли и сахара до однородной эмульсии.

Проверено редакцией
еда
рецепты
салаты
рыба
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.