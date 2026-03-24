Разгрузочный салат с яичными блинчиками и овощами: ореховая заправка и невероятный вкус

Разгрузочный салат с яичными блинчиками и овощами: ореховая заправка и невероятный вкус

Суперлегкий салат с ореховой заправкой — свежий, хрустящий и сытный без лишней тяжести. Сочетание овощей, яичных блинчиков и ароматной заправки дает тот самый вкус, когда вроде просто, а оторваться невозможно.

Подходит и для ужина, и как быстрый вариант на каждый день — готовится за считаные минуты.

Ингредиенты: пекинская капуста — 300 г, сладкий перец — 1 шт., огурец — 1–2 шт. (около 200 г), морковь — 1 шт. (около 100 г), яйца — 3 шт. (для блинчиков), соль — по вкусу. Для заправки: оливковое масло — 10 мл, яблочный уксус — 20 мл, грецкие орехи — 30 г, чеснок — 1–2 зубчика, вода — 50 мл, соль — по вкусу, хмели-сунели — 0,5 ч. л.

Приготовление: яйца взбейте с щепоткой соли, испеките тонкие блинчики, остудите и нарежьте полосками. Пекинскую капусту нашинкуйте, перец, огурец и морковь нарежьте соломкой. Сложите все в миску, добавьте яичные блинчики.

Для заправки соедините масло, уксус, орехи, чеснок, воду, соль и специи, пробейте блендером до однородной консистенции. Полейте салат и аккуратно перемешайте.

