Салат «Майская ночь» с курицей, яблоком и редиской: можно слоями, а можно все перемешать

Салат «Майская ночь» — это яркое, сочное и невероятно вкусное блюдо, которое можно готовить как слоеным, так и просто перемешав все ингредиенты.

Нежный сыр, ароматная копченая курица, свежий огурец, яйца и сладкое яблоко в майонезной заправке создают идеальную гармонию вкусов, а хрустящая редиска сверху придает салату свежесть и красивый вид.

Для приготовления понадобится: 150 г твердого сыра, 300 г копченой курицы, 2 свежих огурца, 4 вареных яйца, 1 яблоко, 5–6 редисок, майонез, соль, перец.

Рецепт: сыр, яйца и редиску натрите на крупной терке. Копченую курицу и огурцы нарежьте небольшими кубиками. Яблоко нарежьте мелкими кубиками. Выкладывайте слоями: сыр + майонез, курица + майонез, огурец + майонез, яйца + майонез, яблоко + майонез (легкий слой). Сверху выложите тертую редиску (не смазывая). Дайте салату пропитаться в холодильнике. Подавайте.

