21 апреля 2026 в 13:06

Аджарский омлет борано вместо надоевших завтраков — воздушный, сырный и румяный завтрак из духовки

Борано — традиционное блюдо грузинской кухни, родом из Аджарии, где особенно любят сочетание яиц и сыра. Классически его готовят с местными сырами вроде сулугуни или имеретинского, но сегодня существует много вариаций.

Часто используют адыгейский, творожный сыр, добавляют зелень или даже немного сливок для более нежной текстуры.

Продукты

Яйца — 4 шт., молоко — 100 г, сыр (творожный, адыгейский или сулугуни) — 150 г, растительное масло — 2 ст. л., сливочное масло — для смазывания формы, соль — по вкусу.

Приготовление

Разбиваете яйца в глубокую миску и слегка взбиваете их вилкой до однородности, без фанатизма. Добавляете молоко и растительное масло, перемешиваете, затем натираете сыр на крупной терке и вмешиваете в яичную массу, при желании подсаливаете.

Форму или сковороду смазываете сливочным маслом, выливаете смесь и отправляете в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20–30 минут — до румяной корочки, при этом серединка должна слегка подрагивать.

После остывания омлет немного осядет, но останется мягким и сочным — именно таким, каким и должен быть настоящий аджарский борано.

Ранее мы делились рецептом греческого супа. Не уха, а интереснее. Бюджетно, но вкус как в ресторане.

Проверено редакцией
Общество
