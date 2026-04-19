Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 11:02

Свекольный салат из 3 ингредиентов — на второй день еще вкуснее. Свеклу теперь беру чаще: простой и полезный рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Есть салаты, которые сначала кажутся слишком простыми, а потом неожиданно становятся любимыми. Этот со свеклой как раз из таких: минимум продуктов, но вкус получается глубокий, насыщенный и даже немного «закусочный». И да — на следующий день он становится только лучше.

Такой вариант отлично подходит и на каждый день, и на стол, когда хочется чего-то простого, но небанального.

Ингредиенты: свекла — 1 крупная (или 2 небольшие), яйца — 3 шт., лук — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, майонез — 1 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — щепотка.

Свеклу и яйца отвариваю до готовности, затем остужаю. Свеклу очищаю и натираю на крупной терке, небольшую часть откладываю отдельно — она пригодится для верхнего слоя.

Лук нарезаю полукольцами и обжариваю до золотистости — именно он дает салату тот самый аромат и сладковатую нотку. Добавляю его к свекле.

Яйца режу мелким кубиком, отправляю в миску, солю, перчу и все аккуратно перемешиваю.

Выкладываю салат в форму или салатник. Сверху распределяю отложенную свеклу, смешанную с чесноком, и слегка смазываю майонезом.

Даю салату немного настояться — и он становится еще вкуснее, чем сразу после приготовления.

Читайте также
Свекольный салат «Царский» со сметаной: вкуснее винегрета и селедки под шубой — 3 основных ингредиента
Общество
Свекольный салат «Царский» со сметаной: вкуснее винегрета и селедки под шубой — 3 основных ингредиента
К ужину за 5 минут готовлю обалденный салат со свеклой: не винегрет, а вкуснее и интереснее
Общество
К ужину за 5 минут готовлю обалденный салат со свеклой: не винегрет, а вкуснее и интереснее
Как только появляется первый редис, спешу готовить этот салат — настоящее весеннее чудо
Общество
Как только появляется первый редис, спешу готовить этот салат — настоящее весеннее чудо
Этот рецепт подружил меня с сельдереем — весенний салат, который дарит свежесть
Общество
Этот рецепт подружил меня с сельдереем — весенний салат, который дарит свежесть
Приноровилась делать творожную запеканку в микроволновке — готова за 5 минут и всегда получается нежной. Вкуснота без духовки
Общество
Приноровилась делать творожную запеканку в микроволновке — готова за 5 минут и всегда получается нежной. Вкуснота без духовки
свекла
овощи
простой рецепт
салаты
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь запертому в доме пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.