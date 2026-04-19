Свекольный салат из 3 ингредиентов — на второй день еще вкуснее. Свеклу теперь беру чаще: простой и полезный рецепт

Есть салаты, которые сначала кажутся слишком простыми, а потом неожиданно становятся любимыми. Этот со свеклой как раз из таких: минимум продуктов, но вкус получается глубокий, насыщенный и даже немного «закусочный». И да — на следующий день он становится только лучше.

Такой вариант отлично подходит и на каждый день, и на стол, когда хочется чего-то простого, но небанального.

Ингредиенты: свекла — 1 крупная (или 2 небольшие), яйца — 3 шт., лук — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, майонез — 1 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — щепотка.

Свеклу и яйца отвариваю до готовности, затем остужаю. Свеклу очищаю и натираю на крупной терке, небольшую часть откладываю отдельно — она пригодится для верхнего слоя.

Лук нарезаю полукольцами и обжариваю до золотистости — именно он дает салату тот самый аромат и сладковатую нотку. Добавляю его к свекле.

Яйца режу мелким кубиком, отправляю в миску, солю, перчу и все аккуратно перемешиваю.

Выкладываю салат в форму или салатник. Сверху распределяю отложенную свеклу, смешанную с чесноком, и слегка смазываю майонезом.

Даю салату немного настояться — и он становится еще вкуснее, чем сразу после приготовления.