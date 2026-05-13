Печень держу в молоке и готовлю в сметане: семья вместо гуляшей и котлет требует ее — вкусный способ добавить в рацион полезный продукт

Раньше куриную печень у нас дома любили не все, но этот рецепт все изменил. Стоит только вымочить печень в молоке и приготовить ее с луком в сметанном соусе — получается настолько нежно и вкусно, что теперь домашние просят ее чаще котлет и гуляша.

К тому же печень — один из самых полезных продуктов: в ней много железа, белка и витаминов группы B. Главное — не передержать на сковороде, тогда она останется мягкой и сочной.

Ингредиенты: куриная печень — 500 г, молоко — для вымачивания, лук — 2 крупные головки, сметана — 200 г, мука — 1 ст. л., сливочное масло — 2 ст. л., растительное масло — 1 ст. л., вода — 100 мл, соль, черный перец и укроп — по вкусу.

Печень промывают, очищают и заливают молоком примерно на 30–40 минут — так она становится нежнее и уходит возможная горечь. Затем обсушивают и при необходимости разрезают крупные кусочки.

Лук нарезают полукольцами и обжаривают на смеси масел до золотистого цвета. После этого добавляют печень и быстро обжаривают на сильном огне по несколько минут с каждой стороны.

Далее всыпают муку, добавляют сметану и воду, солят и перчат. Все аккуратно перемешивают и тушат под крышкой около 5–7 минут. В конце посыпают свежим укропом и подают с пюре, гречкой или макаронами.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
