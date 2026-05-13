13 мая 2026 в 18:36

Куриный рататуй за 40 минут без духовки: апельсиновый секрет, который спасет любой ужин

Фото: D-NEWS.ru
Классический рататуй — это красиво, но на деле часто превращается в кашу на тарелке. Предлагаю другой путь: никакой духовки и выкладывания кругами.

Что понадобится

Куриное филе — 400 г, цукини — 1 шт., сладкий перец — 1 шт., помидор — 1 шт., апельсин — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, лук-порей — 1 шт., масло растительное — 3 ст. л., карри — 1 ч. л., лимонный перец — 0.5 ч. л., кориандр молотый — 0,5 ч. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Куриное филе нарезаю кубиками со стороной 1,5–2 см, выкладываю в миску, посыпаю карри, лимонным перцем, кориандром и солью, добавляю выдавленный через пресс чеснок, перемешиваю.

Цукини, очищенный от семян сладкий перец и мякоть помидора (без семян и сока) нарезаю кубиками такого же размера. Апельсин разрезаю поперек: из одной половинки вырезаю дольки филе, из другой выжимаю сок.

На разогретой с растительным маслом сковороде на средне-сильном огне обжариваю курицу до румяной корочки (5–7 минут), периодически помешивая. Затем добавляю сладкий перец, через 1–2 минуты — цукини, следом помидор и мякоть апельсина.

Вливаю апельсиновый сок, довожу до кипения и тушу несколько минут. Пока рагу готовится, промываю зеленые листья порея, обдаю кипятком и крупно нарезаю. Выкладываю порей на блюдо, сверху — готовый рататуй с курицей. Подаю сразу.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
