Едим тазиками и худеем: рабочий рецепт идеального салата

Часто в попытке обрести стройную фигуру мы тратим огромные суммы на заморские суперфуды и дорогие диетические продукты. А ведь настоящая магия похудения скрыта в самых обычных овощах. Сегодня мы приготовим настоящий витаминный взрыв, который не бьет по карману — это идеальный дешевый и простой салат для тех, кто ценит свое здоровье и бюджет.

Возьмите 300 г сырой моркови, 300 г отварной свеклы и большой пучок петрушки (около 30 г). Морковь и свеклу натрите на крупной терке, зелень мелко порубите. Для заправки смешайте 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. бальзамического уксуса и щепотку соли. Такой дешевый и простой салат работает как мягкая метелочка для кишечника, быстро насыщает организм клетчаткой и витаминами, при этом обходится в три раза дешевле покупных снеков.

Этот рецепт станет вашей палочкой-выручалочкой, когда времени на готовку мало, а хочется чего-то полезного и легкого. Хранится блюдо в холодильнике до двух дней, становясь только вкуснее. Готовьте с удовольствием и худейте без лишних трат!

Ранее мы поделились рецептом татарского баурсака.