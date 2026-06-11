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11 июня 2026 в 18:45

Квашеные баклажаны за сутки: просто положите в кипящую воду и натрите побольше морковки

Фото: D-NEWS.ru
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Квашеные баклажаны — это ароматная, пикантная и полезная закуска, которая станет хорошим дополнением к картошке, мясу или просто к черному хлебу. Готовится просто, но результат превосходит ожидания.

Для приготовления понадобится: 2 кг небольших баклажанов, 4 моркови, 2 помидора, 1 головка чеснока, пучок зелени (укроп, петрушка), 1 литр воды, 2 ст. л. уксуса 9%, соль, специи (черный перец, кориандр).

Рецепт: баклажаны разрежьте вдоль, не дорезая до конца. Вскипятите воду с 2 ст. л. соли, поварите баклажаны 5 минут, откиньте на дуршлаг. Морковь натрите на крупной терке, помидоры и чеснок мелко нарежьте, зелень порубите. Смешайте овощи с уксусом и специями.

Нафаршируйте баклажаны. Плотно уложите в миску. Залейте теплой водой (1 литр + 1 ст. л. соли), поставьте гнет. Оставьте при комнатной температуре на сутки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить квашеные баклажаны и любителям остренького или пикантного вкуса рекомендовала добавить в начинку немного жгучего перца или хрена.

Ранее был назван рецепт баклажанов для тех, кому нельзя жареное и жирное.

Проверено редакцией
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