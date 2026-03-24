4 лучших рецепта с капустой на каждый день: просто, недорого и очень вкусно

4 лучших рецепта с капустой на каждый день: просто, недорого и очень вкусно

Капуста — один из самых универсальных продуктов на кухне. Из нее готовят сытные горячие блюда, легкие ужины и даже необычные закуски. Она доступна круглый год, отлично сочетается с мясом, яйцами, сыром и специями, а главное — всегда получается вкусной при правильном подходе. В этой подборке — четыре проверенных рецепта, которые легко повторить дома.

Постные капустные лепешки: быстрый рецепт из простых продуктов

Эти лепешки особенно хороши в пост, но даже если вы не соблюдаете ограничений, их стоит приготовить — просто, вкусно, сытно и из самых доступных продуктов. Весь процесс займет не более четверти часа.

Начните с капусты. Нашинкуйте 500 г белокочанной капусты максимально тонко. Переложите нарезку в глубокую миску, всыпьте ч. л. соли и тщательно помните руками, чтобы овощ дал сок. Оставьте капусту на 10 минут — за это время она станет мягче. Мелко нарежьте луковицу и добавьте к капусте. Туда же отправьте рубленую зелень (укроп, петрушку), черный молотый перец, паприку и немного куркумы для цвета и легкого аромата.

Постепенно всыпайте 4-5 ст. л. муки, каждый раз перемешивая. Масса должна загустеть до консистенции, удобной для формирования лепешек. Выкладывайте тесто ложкой на разогретую сковороду с растительным маслом. Формируйте плоские лепешки и жарьте их по 3-4 минуты с каждой стороны до насыщенного золотистого цвета. Подавайте горячими — они отлично идут сами по себе или со сметаной, если не в пост.

Бигус по-польски с мясом и квашеной капустой — сытный ужин

Если вы хотите сытный наваристый ужин, который на следующий день становится еще вкуснее, бигус — ваш выбор. Готовить лучше в казане или толстостенной кастрюле, чтобы мясо томилось, а не варилось.

Нарежьте 300 г свинины и 200 г говядины, 200 г копченых колбасок. В разогретом масле сначала обжарьте сырое мясо до румяной корочки, потом добавьте колбаски, дайте им прогреться пару минут. Мясо вытащите, а в оставшемся жире пассеруйте лук.

Дальше — капустная основа. Кладите в казан 500 г отжатой квашеной капусты и 500 г свежей, нашинкованной соломкой. Тушите минут 10. Возвращайте мясо, добавляйте 100 г чернослива, лаврушку, перец горошком, тмин. Залейте все стаканом воды или бульона, накройте крышкой и оставьте на самом маленьком огне минимум на 2 часа. Иногда помешивайте, чтобы не пригорело. На следующий можно разогреть: будет еще вкуснее.

Капустные оладьи: рецепт

Капустные котлеты с луком — сытно и без мяса

Этот рецепт выручит, когда хочется приготовить что-то легкое, но питательное. Манка в составе отлично держит форму и делает текстуру котлет очень нежной.

Мелко нашинкуйте 800 г капусты. Залейте ее крутым кипятком на 10 минут, после чего очень тщательно отожмите всю лишнюю жидкость. На сковороде обжарьте мелко нарезанную луковицу до золотистого цвета.

Смешайте подготовленную капусту с луком, вбейте два яйца и всыпьте 4 ст. л. манной крупы. Посолите, поперчите, добавьте сушеный чеснок и оставьте массу на 15 минут, чтобы манка набухла. Сформируйте небольшие котлетки, обваляйте их в сухарях и жарьте на среднем огне по 6 минут с каждой стороны. В конце накройте сковороду крышкой на пару минут, чтобы капуста внутри дошла до полной мягкости.

Оладьи из капусты без муки — идеальный завтрак

Легкий и быстрый вариант завтрака, где вместо муки за связку отвечают яйца и сыр. Такие оладьи получаются сочными и совсем не вредят фигуре.

Возьмите 500 г молодой или пекинской капусты и нашинкуйте ее как можно тоньше. Посолите и слегка помните руками, чтобы она стала мягче. В отдельной миске взбейте 3 яйца с паприкой, сушеным чесноком и вашими любимыми специями. Соедините яичную смесь с капустой и добавьте 100 г натертого твердого сыра.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Ложкой выкладывайте массу, формируя небольшие оладьи. В центр каждого добавьте маленький кусочек сыра (моцареллы или сулугуни), закрыв его сверху еще одной ложкой капустной смеси. Жарьте оладьи под крышкой по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Эти рецепты показывают, насколько разнообразной может быть обычная капуста. Она легко превращается и в сытное основное блюдо, и в легкий ужин — все зависит от сочетаний и способа приготовления.

Еще одно недорогое блюдо: сочные и простые котлеты из минтая.