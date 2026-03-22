Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 10:05

Нежнее мясных в два раза! Золотистые капустные котлеты — идеально в пост

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Рецепт идеальных котлет с капустой: приготовьте в пост, будет очень сытно.

Для начала возьмите 800 г белокочанной капусты, мелко нашинкуйте ее или порубите в комбайне. Залейте капусту крутым кипятком на 10 минут, чтобы она стала мягче, а затем хорошенько отожмите лишнюю воду. Одну крупную луковицу нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на сковороде с 30 г сливочного масла до золотистого цвета.

Смешайте подготовленную капусту с луком, вбейте 2 куриных яйца и добавьте 4 ст. л. манной крупы. Посолите, поперчите по вкусу и всыпьте щепотку сушеного чеснока. Дайте массе постоять 15 минут, чтобы манка набухла и склеила все ингредиенты. Сформируйте небольшие котлетки, обваляйте их в панировочных сухарях и жарьте на среднем огне по 6 минут с каждой стороны. Накрывайте сковороду крышкой в конце жарки на пару минут, чтобы капуста внутри стала совсем нежной. Подавайте блюдо горячим, щедро полив прохладной густой сметаной.

  • Совет: если вы используете молодую капусту, ее не нужно заливать кипятком — она и так довольно мягкая, достаточно просто мелко ее нарезать и сразу смешивать с остальными компонентами.

Готовим красивый и вкусный салат «Розовый фламинго» со свеклой и крабовыми палочками.

рецепты
простой рецепт
капуста
котлеты
быстрый рецепт
кулинария
кухня
пост
Великий пост
Анастасия Фомина
А. Фомина
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.