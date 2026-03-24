Финансист рассказала, какие товары подешевеют в апреле

Финансист Лебединская: цены на овощи в апреле снизятся

В апреле снизятся цены на овощи, рассказала «Финансам Mail» кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская. Она отметила, что в будущем снижение продолжится.

Есть и не менее значимый фактор — геополитическая ситуация. Небольшая и кратковременная корректировка цен в апреле-мае на овощи частично компенсируется ранее накопленными запасами. По данным ЕМИСС, уже снизилась цена на огурцы (3,1%), капусту, — рассказала Лебединская.

Финансист подчеркнула, что на полках также начали встречаться акционные рыба и шампиньоны. К лету она спрогнозировала падение цен на сезонные продукты на уровне 20-40%.

Ранее председатель АКОРТ Станислав Богданов рассказал, что несмотря на ряд вспышек пастереллеза у крупного рогатого скота, цены на говядину в России снизились на 2,7%. Он отметил, что цены на другие виды мяса сохраняют стабильный уровень.