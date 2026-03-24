Путин провел международный телефонный разговор Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым и поздравил Узбекистан с Наврузом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства поздравил коллегу и всех граждан Узбекистана с праздником весны Навруз.

Лидеры также обсудили крупные совместные проекты в атомной энергетике, промышленности и транспорте. Отдельно они обратили внимание на начало бетонных работ для строительства АЭС российского образца в Узбекистане, а также на запуск третьей медно-обогатительной фабрики с российским оборудованием.

Путин и Мирзиеев также затронули ряд ключевых международных тем. По данным Кремля, состоялся обстоятельный разговор о развитии кризиса на Ближнем Востоке, а также о ситуации вокруг Украины. Стороны подтвердили близость или совпадение подходов по обсуждаемым вопросам, а также договорились укреплять российско-узбекистанское стратегическое партнерство.

До этого Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну в связи с его переизбранием. Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем укреплении дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между двумя странами.