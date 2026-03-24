Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 14:06

Путин провел международный телефонный разговор

Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым и поздравил Узбекистан с Наврузом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства поздравил коллегу и всех граждан Узбекистана с праздником весны Навруз.

Лидеры также обсудили крупные совместные проекты в атомной энергетике, промышленности и транспорте. Отдельно они обратили внимание на начало бетонных работ для строительства АЭС российского образца в Узбекистане, а также на запуск третьей медно-обогатительной фабрики с российским оборудованием.

Путин и Мирзиеев также затронули ряд ключевых международных тем. По данным Кремля, состоялся обстоятельный разговор о развитии кризиса на Ближнем Востоке, а также о ситуации вокруг Украины. Стороны подтвердили близость или совпадение подходов по обсуждаемым вопросам, а также договорились укреплять российско-узбекистанское стратегическое партнерство.

До этого Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну в связи с его переизбранием. Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем укреплении дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между двумя странами.

Россия
Кремль
телефонные переговоры
Владимир Путин
Шавкат Мирзиёев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.