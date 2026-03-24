24 марта 2026 в 14:23

Мобильный интернет заработал в центре Москвы: где починили, надолго ли?

Мобильный интернет заработал в штатном режиме в центре Москвы, пишут СМИ и Telegram-каналы. Какие подробности известны, что было с сетями, надолго ли восстановилась работа, возможен ли откат?

Восстановление мобильного интернета в Москве: надолго ли?

В центральной части Москвы мобильный интернет вновь функционирует без ограничений: соединение стабильно устанавливается в районе станций метро «Парк культуры», «Октябрьская», «Арбатская», «Курская», «Площадь Революции», «Киевская», а также в других локациях в центре города.

СМИ со ссылкой на некоторых операторов мобильной связи утверждают, что сети действительно работают без ограничений.

Российская столица более двух недель жила без стабильно работающего мобильного интернета. В течение упомянутого срока мобильные операторы начали рассылать клиентам в Москве уведомления о возможных временных ограничениях.

Отключения и ограничения связи в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах связаны с обеспечением безопасности, пояснил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все отключения и ограничения связи происходят в строгом соответствии с действующим законодательством, это первое. Информация на этот счет заблаговременно представлялась. <...> Связано это все, собственно, наверное, с главной необходимостью — обеспечением безопасности», — отметил Песков.

Также Песков говорил, что ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

Исходя из официальных заявлений, не приходится утверждать, надолго ли мобильный интернет вернулся к штатному режиму работы в центре Москвы и возможен ли откат.

Почему могли ограничить мобильный интернет в Москве

Зачастую сбои мобильного интернета в российских регионах совпадают с действием режима «Беспилотная опасность». О мерах понижения пропускной способности сети, как правило, предупреждают местные власти.

Некоторые Telegram-каналы обратили внимание, что мобильный интернет в центре Москвы заработал на фоне сообщения ФСБ о предотвращении серии терактов в столице и области.

«Сорвана попытка украинских спецслужб приобрести на одном из предприятий Москвы БПЛА, используемые ВС РФ для организации снабжения подразделений и поражения техники противника», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Целью несостоявшихся нападений выступали критически важные объекты, представители органов власти, военнослужащие Минобороны России и сотрудники правоохранительного блока, добавили спецслужбы.

Какие сайты работают «без интернета»

В условиях ограничений мобильной сети продолжают функционировать ресурсы из белого списка Минцифры.

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

Читайте также:

Взрыв в Севастополе: что известно к утру 24 марта, версии, это теракт ВСУ?

Почему не работает Telegram сегодня, 24 марта: сбои, когда заблокируют

Крылатые ракеты ВС РФ разносят Киев: удары по Украине 24 марта, куда попали

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американский журналист докопался до правды о подрыве «Северного потока»
Политолог оценил сообщения о возможной остановке военной помощи США Украине
Врач рассказала о схемах вакцинации от клещевого энцефалита
Сийярто снова припомнил Зеленскому игру на рояле без рук
Стилист перечислила самые модные материалы весны 2026 года
«Звезда есть звезда»: ветеран ЦСКА о завершающем карьеру Вагнере Лаве
Евросоюз «закрыл свои двери» перед Украиной
«Тоттенхэм» решил уволить главного тренера через 38 дней после назначения
ВСУ пытались атаковать пять российских регионов с помощью 20 БПЛА
В Минздраве указали на снижение числа повторных инфарктов в России
Бабушкина назвала взаимодействие с федеральной властью залогом развития
Стройка ЖК в Калининграде обернулась трагическим несчастьем
Нутрициолог рассказала, как бороться с гиповитаминозом весной
Галкин и Пугачева отписали детям долю подмосковного замка
Медведев объяснил поражение на «Мастерс» в Майами
Мурашко раскрыл правду о решении проблемы с туберкулезом в России
Способный перекусить металл ядовитый иглобрюх испугал рыбаков
Юрист успокоил россиян насчет штрафов за кормление голубей
Определенной группе детей в России могут запретить использование телефонов
В Москве начали продавать куличи за 100 тысяч рублей
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

