Москвичам сообщили хорошие новости насчет мобильного интернета

В центральной части Москвы мобильный интернет вновь функционирует без ограничений, сообщает РИА Новости. По информации агентства, соединение стабильно работает в районе станций метро «Парк культуры», «Октябрьская», «Арбатская», «Курская», «Площадь революции», «Киевская», а также на других локациях в центре города.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее объяснял, что возможные временные ограничения связи вводятся исходя из соображений безопасности. При этом даже в периоды действия ограничений у россиян сохраняется возможность пользоваться сервисами и сайтами из так называемого «белого списка». В настоящее время туда включено более 120 интернет-ресурсов.

Ранее в работе мессенджера Telegram были зафиксированы технические неполадки, на которые жалуются жители нескольких регионов России. Только за последние 60 минут количество поступивших обращений от пользователей составило 104. Всего же за 24 марта специалистами было зарегистрировано 497 жалоб. Наибольшее количество поступило из Москвы, где их доля составила 36%, а также из Санкт-Петербурга с показателем 9%.