24 марта 2026 в 11:37

Москвичам сообщили хорошие новости насчет мобильного интернета

Мобильный интернет в центре Москвы вернулся к работе в привычном режиме

В центральной части Москвы мобильный интернет вновь функционирует без ограничений, сообщает РИА Новости. По информации агентства, соединение стабильно работает в районе станций метро «Парк культуры», «Октябрьская», «Арбатская», «Курская», «Площадь революции», «Киевская», а также на других локациях в центре города.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее объяснял, что возможные временные ограничения связи вводятся исходя из соображений безопасности. При этом даже в периоды действия ограничений у россиян сохраняется возможность пользоваться сервисами и сайтами из так называемого «белого списка». В настоящее время туда включено более 120 интернет-ресурсов.

Ранее в работе мессенджера Telegram были зафиксированы технические неполадки, на которые жалуются жители нескольких регионов России. Только за последние 60 минут количество поступивших обращений от пользователей составило 104. Всего же за 24 марта специалистами было зарегистрировано 497 жалоб. Наибольшее количество поступило из Москвы, где их доля составила 36%, а также из Санкт-Петербурга с показателем 9%.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

