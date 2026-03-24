Пользователи по всей России массово жалуются на сбои в работе Telegram «Сбой.рф»: более 490 жалоб на проблемы в работе Telegram зафиксировано 24 марта

В работе мессенджера Telegram зафиксированы технические неполадки, на которые жалуются жители нескольких регионов России, сообщил мониторинговый портал «Сбой.рф». Согласно данным сервиса, только за последние 60 минут количество поступивших обращений от пользователей составило 104.

Всего же за 24 марта специалистами было зарегистрировано 497 жалоб, связанных с работой приложения. Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы, где их доля составила 36%, а также из Санкт-Петербурга с показателем 9%.

Значительное число неполадок зафиксировано и в других крупных регионах страны. В Свердловской области, Краснодарском крае и Московской области уровень жалоб варьируется от 5 до 6%, тогда как в Красноярском крае, Новосибирской, Челябинской, Ростовской, Самарской областях и Пермском крае он составляет 3–4%.

Ранее крупнейший домен электронной почты Mail.ru также столкнулся с масштабным сбоем. Пользователи сообщали о проблемах с отправкой и получением электронных писем. Некоторые из них уходили в черновики. При этом в самой компании опровергли сообщения о сбоях.