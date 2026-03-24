24 марта 2026 в 12:26

Россиянам рассказали, как изменились цены на говядину

АКОРТ: цены на говядину снизились на 2,7%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Несмотря на ряд вспышек пастереллеза у крупного рогатого скота, цены на говядину в России снизились на 2,7%, рассказал «Ридусу» председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Он отметил, что цены на другие виды мяса сохраняют стабильный уровень.

На социальные позиции говядины торговые сети дополнительно удерживают низкие, а в ряде случаев отрицательные наценки. По сравнению с началом января минимальные цены на говядину в федеральной рознице в середине марта снизились на 2,7% и составляют 316 рублей за килограмм, — рассказал Богданов.

Председатель АКОРТ подчеркнул, что в торговых сетях действует строгий ветеринарный контроль и многоуровневая система проверки качества. С конца 2025 года вспышки отмечаются в 10 регионах, включая Западную Сибирь, Дальний Восток, Свердловскую, Самарскую, Пензенскую области и Чувашию.

Ранее сообщалось, что два очага бешенства зафиксировали в Томской области. На территориях, где обнаружили очаги бешенства, запретят лечить больных восприимчивых животных, а также ввозить и вывозить другой скот.

говядина
цены
болезни
скот
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

