23 марта 2026 в 10:59

В российском регионе зафиксировали очаги бешенства

Два очага бешенства зафиксировали в Томской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Два очага бешенства зафиксировали в Томской области, следует из приказа замгубернатора региона по агропромышленной политике и природопользованию Анатолия Рожкова, размещенного на сайте областной администрации. На этих территориях введут карантин.

Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на отдельной территории Томской области, — говорится в документе.

В указе речь идет о двух районах Томской области: Первомайском и Кривошеинском. На территориях, где обнаружили очаги бешенства, запретят лечить больных восприимчивых животных, а также ввозить и вывозить другой скот. Карантин продлится 60 дней с момента убоя последнего животного, у которого выявят болезнь.

Ранее сообщалось, что власти Новосибирской области планировали завершить конфискацию скота в личных подсобных хозяйствах в течение двух дней. Мероприятия проводятся в рамках локализации очагов пастереллеза.

До этого стало известно, что в Новосибирской области специалисты обнаружили 53 очага бешенства с начала 2026 года. Их выявили на территориях в режиме карантина.

