Сочнее шашлыка, проще котлет — секрет люля-кебаба, о котором молчат повара

Люля-кебаб в аэрогриле — это когда вкус шашлыка без дыма и возни. Я за 20 минут делаю сочное мясо, а посуды грязной — минимум.

Ингредиенты

Говядина (телятина) — 500 г, сало — 100 г, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, лук зеленый — 30 г, соль — 1 ч. л., перец черный — 0,5 ч. л.

Как готовлю

Сначала пропускаю через мясорубку говядину, сало, лук и чеснок дважды — фарш должен быть мелким и нежным. Самое сложное — вымешивать фарш руками минут 10–15, отбивая об стол, пока масса не станет вязкой и плотной. Добавляю мелко рубленный зеленый лук, солю, перчу и снова мешаю.

Формую толстые колбаски прямо на шпажках, плотно облепляя мясом, и укладываю в аэрогриль. Жарю 7–10 минут при 200 °C, переворачиваю — и еще 7–10 минут. Результат: румяная корочка и сочная середина — как с мангала.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Никогда бы не подумал, что аэрогриль заменит мангал: люля-кебаб получился ровно прожаренным, без подгоревших боков. Открытие — фарш нужно месить только руками, тогда масса становится плотной и не разваливается на шпажках. Рекомендую не добавлять яйца и хлеб, иначе вкус мяса пропадет. Идеально для быстрого ужина без лишней посуды.

Дмитрий Демичев
