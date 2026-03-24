Газаров рассказал, сколько театров должно быть в России

Режиссер Сергей Газаров сообщил перед оглашением имен лауреатов премий президента РФ за 2025 год для молодых деятелей культуры, а также в области литературы и искусства за произведения и проекты для детей и юношества, что не считает 600 театров большим количеством учреждений для страны. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, у актеров и зрителей есть потребность найти «свою» сцену.

Много театров не бывает никогда. Потому что если [считать] на душу населения, тогда наверное [получается] какой-то математический расчет. А на то, чтобы найти свой театр, — это большой поиск и у артистов, и у зрителей. Это непростой процесс, — ответил Газаров на вопрос, можно ли считать 600 театров в РФ большим количеством.

Ранее актер театра и кино, продюсер Леонид Ярмольник заявил, что рост влияния искусственного интеллекта в сфере кинематографа вызывает беспокойство. Он отметил, что современные технологии уже позволяют воссоздавать образы артистов с помощью ИИ.

До этого народный артист России Сергей Безруков впервые встретился с коллективом МХАТа имени Горького после назначения на пост художественного руководителя. Режиссер театра Михаил Кабанов сообщил, что встреча прошла в теплой и доброжелательной атмосфере.