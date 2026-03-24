24 марта 2026 в 14:11

В Госдуме оценили предложение закрыть дома престарелых

Депутат Останина выступила против идеи закрыть дома престарелых в России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Депутат Госдумы Нина Останина в беседе с RTVI назвала странным предложение закрыть дома престарелых. По ее словам, такие специализированные учреждения появились уже давно, и выполняют важную задачу — уход за людьми, которые остались без поддержки семьи. Так она отреагировала на соответствующую идею экс-губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.

Странное предложение. Это трагедия, если пожилой человек не нужен своей семье. Не надо торопиться закрывать то, что создано не нами. Служба ухода за пожилыми и дома престарелых давно появились. Поэтому на то, что создано не нами, не надо свои лапы накладывать, — высказалась Останина.

По ее словам, именно специализированные учреждения обеспечивают пожилым людям врачебную помощь, постоянный особый уход и присмотр. С этим многие семьи физически могут не справиться, подчеркнула парламентарий.

Ранее журналисты провели расследование и выяснили причины массового появления нелегальных домов престарелых. Корень проблемы кроется в законодательных пробелах: частные учреждения не подлежат обязательному лицензированию как медицинские организации.

пенсионеры
депутаты
общество
власть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы хотим ехать»: Машков предложил вернуть фронтовые гастроли для артистов
Генетики раскрыли, когда жизнь человека увеличится еще на 10 лет
Посол раскрыл, как Британия и Ирландия могут устроить хаос в Атлантике
Американский журналист докопался до правды о подрыве «Северного потока»
Политолог оценил сообщения о возможной остановке военной помощи США Украине
Врач рассказала о схемах вакцинации от клещевого энцефалита
Сийярто снова припомнил Зеленскому игру на рояле без рук
Стилист перечислила самые модные материалы весны 2026 года
«Звезда есть звезда»: ветеран ЦСКА о завершающем карьеру Вагнере Лаве
Евросоюз «закрыл свои двери» перед Украиной
«Тоттенхэм» решил уволить главного тренера через 38 дней после назначения
ВСУ пытались атаковать пять российских регионов с помощью 20 БПЛА
В Минздраве указали на снижение числа повторных инфарктов в России
Бабушкина назвала взаимодействие с федеральной властью залогом развития
Стройка ЖК в Калининграде обернулась трагическим несчастьем
Нутрициолог рассказала, как бороться с гиповитаминозом весной
Галкин и Пугачева отписали детям долю подмосковного замка
Медведев объяснил поражение на «Мастерс» в Майами
Мурашко раскрыл правду о решении проблемы с туберкулезом в России
Способный перекусить металл ядовитый иглобрюх испугал рыбаков
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

