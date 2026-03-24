В Госдуме оценили предложение закрыть дома престарелых

Депутат Госдумы Нина Останина в беседе с RTVI назвала странным предложение закрыть дома престарелых. По ее словам, такие специализированные учреждения появились уже давно, и выполняют важную задачу — уход за людьми, которые остались без поддержки семьи. Так она отреагировала на соответствующую идею экс-губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.

Странное предложение. Это трагедия, если пожилой человек не нужен своей семье. Не надо торопиться закрывать то, что создано не нами. Служба ухода за пожилыми и дома престарелых давно появились. Поэтому на то, что создано не нами, не надо свои лапы накладывать, — высказалась Останина.

По ее словам, именно специализированные учреждения обеспечивают пожилым людям врачебную помощь, постоянный особый уход и присмотр. С этим многие семьи физически могут не справиться, подчеркнула парламентарий.

Ранее журналисты провели расследование и выяснили причины массового появления нелегальных домов престарелых. Корень проблемы кроется в законодательных пробелах: частные учреждения не подлежат обязательному лицензированию как медицинские организации.