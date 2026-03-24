Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 24 марта 2026 года

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 24 марта 2026 года

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 24 марта 2026 года

Стартовала первая волна весеннего поллиноза: в столице запылили ольха и орешник. В то же время наблюдаются заносы пыльцы из Европы. Выясняем, каков уровень пыльцы сегодня, обращаясь к данным системы SILAM.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Во вторник, 24 марта, будет ясно и сравнительно тепло: до +11 градусов. Юго-западный ветер может принести пыльцу цветущих в Европе и на юге страны деревьев.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 24 марта 2026 года

Согласно прогнозу SILAM, уровень пыльцы в воздухе зафиксируется на желтом уровне: от 10 до 100 единиц на кубометр. Источниками аллергена сейчас являются ольха и орешник.

Система SILAM также зарегистрировала незначительное (до 10 единиц на кубометр) количество березовой пыльцы в Европе. Однако жителям российской столицы эти пыльцевые облака не угрожают. Локальная береза между тем продолжает спать.

Подводя итоги, сейчас пыльца ольхи и орешника остается основной угрозой для поллинозников. Так что соблюдайте предписания врача, следуйте правилам аллергобыта и берегите себя.

