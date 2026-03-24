24 марта 2026 в 04:30

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 24 марта 2026 года

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 24 марта 2026 года
Стартовала первая волна весеннего поллиноза: в столице запылили ольха и орешник. В то же время наблюдаются заносы пыльцы из Европы. Выясняем, каков уровень пыльцы сегодня, обращаясь к данным системы SILAM.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Во вторник, 24 марта, будет ясно и сравнительно тепло: до +11 градусов. Юго-западный ветер может принести пыльцу цветущих в Европе и на юге страны деревьев.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 24 марта 2026 года

Согласно прогнозу SILAM, уровень пыльцы в воздухе зафиксируется на желтом уровне: от 10 до 100 единиц на кубометр. Источниками аллергена сейчас являются ольха и орешник.

Система SILAM также зарегистрировала незначительное (до 10 единиц на кубометр) количество березовой пыльцы в Европе. Однако жителям российской столицы эти пыльцевые облака не угрожают. Локальная береза между тем продолжает спать.

Подводя итоги, сейчас пыльца ольхи и орешника остается основной угрозой для поллинозников. Так что соблюдайте предписания врача, следуйте правилам аллергобыта и берегите себя.

Ранее мы рассказали, как обезопасить себя от аллергии в автомобиле.

Елизавета Макаревич
Найдена причина, почему сотрудники исчезают без предупреждения
«В больницу»: побывавшего в ДНР журналиста пытали во Франции
Работавшим в 90-е годы россиянам рассказали, как можно увеличить пенсию
Худеем к лету: как быстро прийти в форму и не подорвать здоровье
Раскрыто, почему ИИ заставляет специалистов чувствовать себя бесполезными
Разгром британской техники и удар «Севера»: успехи ВС РФ к утру 24 марта
Биолог ответила, можно ли отупеть от сладкого
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 марта
Россиянам ответили, как «одноразовые» отношения убивают психику
Странный спортивный термин может войти в словарь русского языка
В РФ будут штрафовать за обмен криптовалюты сверх лимита
Сенат США утвердил индейца новым главой МВБ
Юрист ответил, грозит ли сотруднику увольнение за поиск новой работы
Маркетплейсы обяжут нести ответственность за некачественные товары
На крупнейшем НПЗ в США произошел взрыв
Раскрыты самые высокие зарплаты мигрантов в России
Биолог назвал неочевидный способ повысить плодородность дачного участка
ВС РФ активно выдавили солдат ВСУ из Червоного в ДНР
На $67 млрд больше, чем в Ираке: сколько США тратят на войну с Ираном
Россиян предупредили о штрафе за хранение мебели на балконе
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
