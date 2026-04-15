Дождь развеет аллергены? Пыльца в Москве сегодня — прогноз на 15 апреля

В столицу и область вернулась весна, и поллинозники вновь готовятся к пику березового сезона. Уже сейчас пыльца березы приносит многим аллергикам ощутимый дискомфорт: они сообщают о покраснении глаз, першении в горле и насморке. Разбираемся, что происходит с уровнем пыльцы сегодня, обратившись к сервису SILAM.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В среду, 15 апреля, будет тепло — до +16 градусов. При этом синоптики прогнозируют долгожданные дожди. А значит, уровень пыльцы в воздухе может незначительно упасть.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 15 апреля 2026 года

Основным раздражителем сейчас остается береза. Сережки повислых деревьев давно запылили в разных районах Москвы и Подмосковья. При этом пыльца пока не перевалила за отметку в 100 единиц на кубометр («желтый» уровень). А система SILAM и вовсе обещает небольшое послабление ближе к вечеру 15 апреля.

Однако не стоит расслабляться. Пыление пока не достигло пика, но уже активно. А значит, стоит лишний раз вспомнить правила аллергобыта, обзавестись масками и фильтрами и не забывать про рекомендации лечащего врача.

Ольха и орешник между тем остаются на «зеленом» уровне (до 10 единиц на кубометр).

Ориентировочный календарь-прогноз цветения в столице ищите здесь.