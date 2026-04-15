Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 04:30

Дождь развеет аллергены? Пыльца в Москве сегодня — прогноз на 15 апреля

Подписывайтесь на нас в MAX

В столицу и область вернулась весна, и поллинозники вновь готовятся к пику березового сезона. Уже сейчас пыльца березы приносит многим аллергикам ощутимый дискомфорт: они сообщают о покраснении глаз, першении в горле и насморке. Разбираемся, что происходит с уровнем пыльцы сегодня, обратившись к сервису SILAM.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В среду, 15 апреля, будет тепло — до +16 градусов. При этом синоптики прогнозируют долгожданные дожди. А значит, уровень пыльцы в воздухе может незначительно упасть.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 15 апреля 2026 года

Основным раздражителем сейчас остается береза. Сережки повислых деревьев давно запылили в разных районах Москвы и Подмосковья. При этом пыльца пока не перевалила за отметку в 100 единиц на кубометр («желтый» уровень). А система SILAM и вовсе обещает небольшое послабление ближе к вечеру 15 апреля.

Однако не стоит расслабляться. Пыление пока не достигло пика, но уже активно. А значит, стоит лишний раз вспомнить правила аллергобыта, обзавестись масками и фильтрами и не забывать про рекомендации лечащего врача.

Ольха и орешник между тем остаются на «зеленом» уровне (до 10 единиц на кубометр).

Ориентировочный календарь-прогноз цветения в столице ищите здесь.

Елизавета Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ остались без «подпитки» в Константиновке: успехи ВС РФ к утру 15 апреля
Врач ответила, как отличить аллергию от простуды
Россия вывезла более 600 человек со стройки иранской АЭС «Бушер»
Суд вынес приговор подростку за подготовку теракта на железной дороге
Врач рассказал, как аллергикам чувствовать себя лучше в период цветения
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 апреля
Автоэксперт рассказала о трендах машин будущего
Мясорубка Зеленского: ЕС подписал украинцам смертный приговор
Врач объяснила, почему у женщин появляется «вдовий горб»
Россиянам рассказали о бесплатной пересадке органов
В России раскрыли схему мошенников с фальшивыми надбавками к пенсии
Самолет «Авроры» подал сигнал бедствия в аэропорту Владивостока
Россиянка пострадала в ОАЭ после инцидента со сбитым дроном
Вице-президент США высказался о финансировании Украины
Иран начал раскопку ракетных тоннелей после ударов США и Израиля
В Тихом океане удар США по судну привел к гибели четырех человек
Льготы при трудоустройстве: что положено матерям, студентам и многодетным
Аэропорты Пензы и Саратова временно закрыли
Умер московский адвокат и правозащитник Юрий Костанов
«Война и мир» Андреасяна: что не так с фильмом — мнение критиков и зрителей
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.