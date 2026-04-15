«Деградирует от безделья»: назван способ сохранить здоровье мозга

Изучение нового языка способствует поддержанию активности головного мозга, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, для сохранения когнитивных способностей также рекомендуется обогатить рацион ягодами и листовой зеленью.

Чтобы сохранить здоровье мозга и память, важно спать семь-восемь часов, засыпать до 23:00 в темноте и не употреблять алкоголь перед сном, так как он блокирует его глубокие фазы, где происходит консолидация памяти. Активность может поддерживать изучение чего-то нового, например языка. Судоку и кроссворды не работают, так как тренируют уже существующие связи, а не помогают создавать новые, и эффект заканчивается через месяц. Мозг не изнашивается от использования, но деградирует от безделья, — отметила Павлова.

Она подчеркнула, что регулярные физические нагрузки, такие как быстрая ходьба или бег на протяжении 30–40 минут пять раз в неделю, способствуют поддержанию активности нейронов в мозге. Кроме того, по словам врача, танцы, теннис и плавание эффективно поддерживают когнитивные функции организма.

Питание также помогает поддерживать активность, например: омега-3, которая является строительным материалом для мембран нейронов и нервных волокон, флавоноиды из ягод необходимы для улучшения мозгового кровотока, листовая зелень содержит фолаты, магний, что защищает от атрофии. Необходимо исключить трансжиры и простые сахара, так как они вызывают нейровоспаление и нарушают работу мозга, — резюмировала Павлова.

Ранее гастроэнтеролог Иван Дворянкин заявил, что урчание в животе, сопровождаемое болью, нарушением стула и другими симптомами, часто указывает на заболевания желудочно-кишечного тракта и пищевую непереносимость. По его словам, такие проявления могут свидетельствовать о болезни Крона, язвенном колите или синдроме раздраженного кишечника.