«Деградирует от безделья»: назван способ сохранить здоровье мозга

Врач Павлова: изучение нового языка поможет сохранить активность головного мозга

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Изучение нового языка способствует поддержанию активности головного мозга, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, для сохранения когнитивных способностей также рекомендуется обогатить рацион ягодами и листовой зеленью.

Чтобы сохранить здоровье мозга и память, важно спать семь-восемь часов, засыпать до 23:00 в темноте и не употреблять алкоголь перед сном, так как он блокирует его глубокие фазы, где происходит консолидация памяти. Активность может поддерживать изучение чего-то нового, например языка. Судоку и кроссворды не работают, так как тренируют уже существующие связи, а не помогают создавать новые, и эффект заканчивается через месяц. Мозг не изнашивается от использования, но деградирует от безделья, — отметила Павлова.

Она подчеркнула, что регулярные физические нагрузки, такие как быстрая ходьба или бег на протяжении 30–40 минут пять раз в неделю, способствуют поддержанию активности нейронов в мозге. Кроме того, по словам врача, танцы, теннис и плавание эффективно поддерживают когнитивные функции организма.

Питание также помогает поддерживать активность, например: омега-3, которая является строительным материалом для мембран нейронов и нервных волокон, флавоноиды из ягод необходимы для улучшения мозгового кровотока, листовая зелень содержит фолаты, магний, что защищает от атрофии. Необходимо исключить трансжиры и простые сахара, так как они вызывают нейровоспаление и нарушают работу мозга, — резюмировала Павлова.

Ранее гастроэнтеролог Иван Дворянкин заявил, что урчание в животе, сопровождаемое болью, нарушением стула и другими симптомами, часто указывает на заболевания желудочно-кишечного тракта и пищевую непереносимость. По его словам, такие проявления могут свидетельствовать о болезни Крона, язвенном колите или синдроме раздраженного кишечника.

Здоровье
врачи
советы
россияне
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

